晶呈估Q1出貨持平 半導體景氣回溫氖氣價格可望再上漲

晶呈科技 (4768-TW) 今 (14) 日召開法說會，展望後市，董事長陳亞理認為，第一季預估出貨鋼瓶 (47L 鋼瓶當量) 支數約為 3800-4100 支，與前季相當，氖氣價格儘管近期下挫明顯，但俄烏戰爭後的供給缺口仍存，未來只要半導體景氣回升，氖氣價格將會再上漲。

陳亞理表示，氖氣目前在手訂單能見度超過三個季度，會隨客戶需求調整，目前氖氣價格下挫主因半導體客戶產能利用率下滑，加上供應商先前囤貨目前積極去庫存，導致價格下挫約兩成左右。

陳亞理認為，目前內銷出貨並沒有受到較大影響，反而是外銷日韓影響較明顯，去年第四季起外銷下滑的現象到今年第一季仍未緩解，預估日韓需求須等到第二季末至第三季才會逐步恢復，但由於內銷市占率持續上揚，內銷將可填補外銷的空缺，今年營運可維持正向成長。

儘管市況短期有所波動，晶呈仍持續增加特殊氣體布局並擴大產能，預計二廠今年 6 月完工、第三季產能開出，量產六氟丁二烯 (C4F6) 以及去光阻液，而 F2/N2(氟氮混氣)、氯化硼 (BCL3)、氫氟酸 (AHF)、六氟化鎢 (WF6) 、一氧化碳 (CO) 未來都將在二廠建立試產線，目前也已開始規劃三廠的投資

晶呈表示，F2/N2 生產技術已由過往 4 級製造提高至 1 級合成，目前年產能 1.5 萬支，將於未來的三廠將啟動量產，目標年產能 5.4 萬支，另外，AHF 一直是日韓半導體材料戰後的重要半導體戰略物資，預計未來 AHF 年產能將擴大至 150 噸，潛在產值高達 30-45 億元。

晶呈也擴大乾式晶圓重生與銅磁晶片等業務，晶圓重生持續開發乾式除膜配方，拓展海外市場，出貨目標為年中達成每月 4 萬片／line 1，銅磁晶片及發光元件（CMuLED）的晶粒與 0404 TFE 畫素封裝體無塵室產線已完工，預計今年第三季試產，而 CMuLED8K 110 吋顯示屏示範樣品預計年底問世。