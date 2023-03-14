潤泰新去年EPS 3元擬不配發股利 但辦理現金減資每股退還1元

建商潤泰新 (9945-TW) 今 (14) 日公布最新財報，全年稅後純益 91.55 億元，年減 43.64%，每股純益 3 元，同時，潤泰新董事會通過不配發去年股利，但擬辦理現金減資 10%，每股退還股東 1 元現金，減資後股本為 284.4 億元。

潤泰新發言人陳柏宇表示，減資目的為提升股東權益報酬率，以及調整資本結構，因此擬辦理現金減資返還股東。潤泰擬減資金額為 31.6 億元、計 3.16 億股，減資幅度為 10%。

潤泰新 2022 年全年營收 322.47 億元，毛利率 15.58%，年減 5.41 個百分點，全年稅後純益 91.55 億元，年減 43.64%，每股純益 3 元。

潤泰新於 2011 年參與集團轉投資持有潤成投資公司股權方式，間接持有南山人壽股份；南山人壽每年壽險業務多穩定獲利，但受全球經濟環境影響，不時有資產減損影響，2022 年因股、債雙殺，南山人壽淨值大蒸發，雖後來進行資產重分類、淨值轉正，但在金管會法令規定下，南山人壽與其股東需保留特別盈餘公積，以面對市場變化，造成潤泰新不配發去年股利，改以辦理 10% 現金減資方式退還股東每股 1 元現金。

潤泰新此一 10% 的現金減資案將提 6 月 9 日的股東會討論。