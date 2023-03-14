鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至5.04元，預估目標價為90元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑(1301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.7元上修至5.04元，其中最高估值7.55元，最低估值3元，預估目標價為90元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|7.55
|8.48
|最低值
|3
|3.94
|平均值
|4.9
|6.38
|中位數
|5.04
|6.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|236,838,000
|270,480,000
|最低值
|170,618,089
|170,604,000
|平均值
|222,477,261.13
|223,388,152.8
|中位數
|228,960,000
|223,880,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.68
|11.21
|3.15
|5.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
|207,848,572
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。