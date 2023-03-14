鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至32.87元，預估目標價為1000元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由33.42元下修至32.87元，其中最高估值43.66元，最低估值27.47元，預估目標價為1000元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|43.66
|57.32
|50.53
|最低值
|27.47
|38.32
|50.53
|平均值
|33.83
|46.56
|50.53
|中位數
|32.87
|47
|50.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7,140,000
|9,141,893.87
|8,528,816.63
|最低值
|5,358,457.07
|6,680,000
|8,528,816.63
|平均值
|5,881,359.85
|7,607,739.65
|8,528,816.63
|中位數
|5,701,000
|7,470,955.55
|8,528,816.63
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|37.86
|46.23
|44.16
|16.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
|3,746,124
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。