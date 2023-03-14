鉅亨投資雷達》矽谷銀行暴雷，雷曼時刻再臨？

訊息快遞：

受到美國長期利率升高與新創公司資金枯竭影響，美國矽谷銀行遭遇大量客戶擠兌，暫時資產與負債無法匹配的情況下被聯邦存款保險公司（FDIC）接管，引發投資人對於銀行倒閉潮與金融海嘯的擔憂。但在美國財政部與聯準會快速的介入下，「鉅亨買基金」認為金融風險蔓延的機率非常低，且矽谷銀行情況與大部分大型商業銀行不同，目前不需過分緊張。

鉅亨買基金觀點：

1. 矽谷銀行為何出問題？

矽谷銀行總計 2,100 億美元的資產中，商業貸款與消費貸款只有 740 億美元，短期及長期投資高達 1,200 億美元。而短期及長期投資中，絕大部分是到期天期較長的 CMO、MBS 與資產擔保證券（持有至到期的 MBS、CMO、CDO、CLO 與資產擔保債券總金額高達 808 億美元），而這些資產大部分購買時間是在利率較低的 2019 至 2022 年第一季之間（這段時間矽谷銀行存款增加近 1,500 億美元），隨著聯準會加快升息步伐、美國長期公債殖利率飆升時，資產價格就面臨大幅減損風險，加上存款大戶的新創企業同時遭遇股災而被迫提領存款，才導致矽谷銀行倒閉。

2. 其他大型商業銀行有何不同？

相較於資產高度集中於長天期債券或擔保證券的矽谷銀行，美國大型商業銀行平均近半資產都是信用貸款與商業貸款，現金與類現金占資產比重接近 10%，25% 資產在公債與 MBS。除了資產組成不太一樣外，大型商業銀行並未大量將資產集中於長天期債券或抵押證券、客戶組成也並不以單一產業客戶為主（矽谷銀行存款金額 25 萬美元以上客戶高達 97%，美國四大銀行大多都是 70% 左右）。加上若是擔心中小型銀行出問題，資金只會被轉至大型銀行，大型銀行出問題機率極低。

3. 聯準會與財政部做了什麼與會不會有效？

由於擔心客戶瘋狂將存款轉至大型銀行，並引起小銀行的倒閉潮，美國財政部與聯準會快速生出新的緊急融資機制－銀行定期融資計畫（BTFP），銀行可以拿手上的債券、MBS 等資產去跟聯準會用票面價格借錢，而不用擔心按照市場價格交易的損失。只要銀行不需擔心未實現損失的問題，加上暫時無上限的存款保險保證，民眾就不需要提款並將錢轉至存款利率更低的大型銀行，只要不是 MBS 或 CLO 等資產真的出大問題，美國金融系統不存在系統風險，不需過分恐慌。

投資策略：用高品質債券度過動盪

今天要把通膨打下來就需要某些人失去消費力，而維持更高利率的目的也正是如此，聯準會自己也在先前的研究報告中解釋過，為何殖利率曲線倒掛會限制銀行的放款能力，並進而減少消費與投資。由於擔憂引發系統性金融風險，此次聯準會快速出手拯救大家，但下次出問題的可能是問題沒這麼嚴重的產業，仍建議投資人以高品質債券為資產配置核心，度過短期可能有的震盪。

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