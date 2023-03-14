衛星展台廠吸引千名客戶到訪 鐳洋主攻立方衛星訂單可期

全球最大太空衛星年度大展 Satellite 2023 本周在美國開展，台廠在相位陣列天線研發製造、衛星驗測服務等受國際肯定，今年台廠參展家數也持續增加，台灣館預計吸引超過千位國際客戶與投資人到訪，並聚焦小型衛星及立方衛星，鐳洋訂單效應可期。

知名衛星通信服務提供商如 SpaceX、OneWeb、Intelsat、Eutelsat、NASA，小型衛星發射商 Virgin Orbit、Rocket Lab 都出席今年衛星展。台灣衛星產業鏈也不缺席，除了鐳洋外，昇達科、鐿鈦、芳興都有參展，隨著參展家數增加，台灣在太空產業供應鏈的地位也愈來越重要。

研調集邦預估，低軌衛星商機成長力道強勁，帶動 2023 年全球衛星產業產值高達 3,083 億美元；摩根士丹利看好，全球太空經濟市場規模在 2040 年將超過 1 兆美元。

經濟部工業局與國家太空中心今年再度攜手集結十多家業者，展現台灣在衛星產業的研發及製造實力，其中包含小型衛星及立方衛星等。面對龐大的太空產業商機，台廠在 PCB、衛星天線、航太零組件上極佔優勢，各家廠商摩拳擦掌，迎接國際訂單。

而鐳洋今年展示主動式電子掃描陣列雷達 (AESA) 及射頻測試解決方案，包括地面接收站、通訊酬載系統及頻率轉換器等，董事長王奕翔指出，將持續擴大研發量能，已攜手中央大學建立「立方衛星整測實驗室」，加速產業鏈的合作，迎接國外客戶立方衛星組裝需求。