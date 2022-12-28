鐳洋卡位太空商機 營收倍增比重衝4成

陣列天線廠鐳洋積極布局太空天線、測試業務，公司指出，依目前訂單來看，明年太空業務營收將倍增成長，預計 3 年後可望占公司營收 4 成，未來營收將快速成長。

展望後市營運，鐳洋表示，過去 3 年營收年複合成長率 (CAGR) 多為 3 成，預計未來將維持此成長速度，獲利方面，相較相關硬體供應商多為 2 成上下，目前毛利超過 3 成以上，看好未來太空業務成長可望進一步帶動獲利提升。

鐳洋指出，目前公司測試占 6 成、智動化約占 2-3 成，其他則為太空相關業務，現階段多為概念性驗證 (POC) ，產品多直接出給營運商，預計明年將會是豐收的一年。

鐳洋也開始布局立方衛星 (CubeSat)，預計未來幾年全球立方衛星需求將會逐步起飛，預計未來針對國家級大型衛星出貨陣列天線產品，立方衛星則與衛星發射商合作。

針對國內太空產業發展，鐳洋滿懷期待，公司指出，在火箭阿伯吳宗信帶領下，國內太空產業正快速聚集，除國家太空中心明年將正式改為台灣太空總署外 (TASA)，未來也將在新竹建立太空發展園區，目標台灣能自己發射火箭、送出 MIT 衛星。

鐳洋表示，今年國內衛星 B5G 計畫逐步成形，預計 2026 年將會上太空，政府也正在聚集國內太空相關廠商，目前 B5G 衛星國內廠商供應比重已達 8 成。

