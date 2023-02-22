根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.77元上修至5.82元，其中最高估值7.15元，最低估值4.36元，預估目標價為136元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|7.15
|9.15
|最低值
|4.36
|7.45
|平均值
|5.76
|8.01
|中位數
|5.82
|7.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|21,760,408.26
|24,457,319.91
|最低值
|13,990,000
|21,869,000
|平均值
|20,270,838.41
|23,041,952.48
|中位數
|21,281,149.5
|22,920,745
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|6.07
|5.64
|5.18
|9.26
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
|24,115,084
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2723/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.6%報157.5元，成交246張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估上修至5.82元，預估目標價為136元
- 【新台股龍捲風】有賺不跑是阿呆，剩下的留給更有福氣的人去賺
- 【新台股龍捲風】行情震盪面板族群一系列的全都好強
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)目標價調升至135.5元，幅度約11.52%
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。