鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)目標價調升至161.4元，幅度約7.6%

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美食-KY(2723-TW)提出目標價估值：中位數由150元上修至161.4元，調升幅度7.6%。其中最高估值180元，最低估值135元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予美食-KY(2723-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀0位。

美食-KY(2723-TW)今(7日)收盤價為156.5元。近5日股價下跌0.95%，相關觀光類指數近5日下跌1.49%，台灣加權指數上漲1.68%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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    眾達-KY

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    虹堡

    5258

  • 20%

    寶齡富錦

    1760

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