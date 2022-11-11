信義房屋土地開發業務趨保守 未來擬採合建方式進行

信義房屋 (9940-TW) 今 (11) 日召開法說會，對於土地開發業務態度轉趨保守，已取得建照的新莊副都心住宅建案將延後到 2024 年初進行預售，未來土地開發案擬採取合建方式進行。

信義房屋今年前三季稅後純益 9.9 億元、年減 41%，每股稅後純益為 1.34 元，低於於去年同期每股純益 2.27 元；目前信義房屋土地開發事業部門，位在新北市板橋江子翠「嘉和」、「嘉品」兩個案均已 100% 完銷，將在今年第四季起及 2024 年下半年完工交屋認列營收。

不過，信義房手中仍有包括已取得建照的新莊副都心住宅建案，以及透過投標取得的高雄楠梓區藍田中段 361 地號住宅區土地將在 12 月過戶，公司指出，已取得建照的新莊副都心住宅建案，將由原規劃的 2022 年延後到 2024 年初預售，而高雄標購取得的建地，預計 2024 年才會推出。

目前全台房市交易低迷，信義房屋對未來土地開發，也擬採取以合建的方式進行，降低風險及資金的積壓。

至於信義房屋位在中國大陸江蘇吳錫的「山水嘉庭」建案，總可售戶數爲 608 戶，已售出並交屋戶數爲 353 戶，銷售率 66%，信義房屋指出，將加速對此建案銷售，預估 2023 年第三季結束前銷售完畢。

至於房屋的仲介事業部門，信義房屋在台灣仲介事業營業據點至今年 10 月已增加到 496 處，較去年同期增加 13 處，增加店數以中區增加 7 店及南區增加 5 店爲主，增設每一據點的資本支出約 200 萬元，在市場低迷時期節省擴張支出，主要是以考量商圈經營及以大街廓的服務穩札穩打策略。

海外的仲介事業方面，信義房屋目前在中國上海、蘇州及浙江設立仲介服務據點，但公司承認經營並不符理想且虧損，預計將縮編以聚焦經營，至於在日本的仲介業務，信義日本最近又建立新品牌，並擬訂新擴張策略。