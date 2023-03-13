鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至10.49元，預估目標價為210元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巨大(9921-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.31元上修至10.49元，其中最高估值18.82元，最低估值8.08元，預估目標價為210元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 18.82 14.94 15.93
最低值 8.08 10.39 15.93
平均值 11.6 12.88 15.93
中位數 10.49 13.23 15.93

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 93,609,000 92,650,810.82 99,267,892.34
最低值 72,896,000 77,720,000 99,267,892.34
平均值 80,610,984.77 84,541,058.92 99,267,892.34
中位數 78,643,000 83,331,500 99,267,892.34

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 15.81 13.19 9 7.64
營業收入
(單位：新台幣千元)		 81,839,870 70,010,849 63,449,533 60,239,417

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/9921/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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