鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至10.49元，預估目標價為210元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巨大(9921-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.31元上修至10.49元，其中最高估值18.82元，最低估值8.08元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|18.82
|14.94
|15.93
|最低值
|8.08
|10.39
|15.93
|平均值
|11.6
|12.88
|15.93
|中位數
|10.49
|13.23
|15.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|93,609,000
|92,650,810.82
|99,267,892.34
|最低值
|72,896,000
|77,720,000
|99,267,892.34
|平均值
|80,610,984.77
|84,541,058.92
|99,267,892.34
|中位數
|78,643,000
|83,331,500
|99,267,892.34
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|15.81
|13.19
|9
|7.64
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|81,839,870
|70,010,849
|63,449,533
|60,239,417
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/9921/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。