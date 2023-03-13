崇越去年EPS 16.61元奔新高 每股擬配10元現金股利

IC 材料通路大廠崇越 (5434-TW) 今 (13) 日公布去年財報，受惠半導體材料如矽晶圓、光阻液以及工程業務成長，全年稅後純益衝上 30.18 億元，年增 31.55%，每股稅後純益 16.61 元，雙雙創下歷史新高。

崇越董事會也通過股利分派案，將以去年盈餘配發每股現金股利 6 元，並以資本公積發放 4 元，每股現金股利合計達 10 元，依今日收盤價 193 元推算，殖利率約 5.18%，預計共發出 18.17 億元的現金。

崇越去年第四季營收 133.77 億元，季減 3.02%，年增 13.69%，毛利率 11.97%，季減 1.37 個百分點，年減 0.77 個百分點，營益率 5.67%，季減 1.42 個百分點，年減 0.54 個百分點，稅後純益 5.65 億元，季減 36.74%，年減 10.75%，每股稅後純益 3.11 元。

崇越去年全年營收 529.78 億元，年增 24.16%，毛利率 12.32%，年增 0.1 個百分點，營益率 6.1%，年增 0.12 個百分點，稅後純益 30.18 億元，年增 31.55%，每股稅後純益 16.61 元。

展望後市，崇越認為，儘管今年半導體市況保守，客戶上半年仍進行庫存修正，但下半年景氣將穩步回暖，加上海外布局效益顯現，全年營運可望先蹲後跳，營收也維持正成長，續創歷史新高。