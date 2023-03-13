〈陸港盤後〉中國央行總裁、財長留任 北京著眼政策延續性 A股漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周一（13 日）收盤漲跌互見，滬指漲 1.2%，原因是中國央行總裁與財長留任，顯示政府著眼於政策延續性，力圖提振投資人信心，而新任國務院總理李強也宣示要追求高品質經濟成長。

滬指周一收盤漲 1.2% 報 3,268.7 點，深成指漲 0.55% 報 11,505.02 點，創業板指跌 0.56% 報 2,357.07 點；兩市成交額合計人民幣 8,393 億元，「北向資金」淨買入 27.7 億元。

軟體、石油、旅遊餐飲、釀酒、物流、保險等類股走高，券商、銀行午後拉升，信創、雲端運算、大數據、6G 等族群活躍；汽車、家居、半導體、地產等類股齊跌。

香港恒生指數周一收盤大漲 1.95%，恒生科技指數勁揚 2.89%。

中國全國人大代表周日經投票表決，決定由丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中擔任國務院副總理，並決定劉昆續任財政部長、王文濤續任商務部長、易綱續任央行總裁。

雖然何立峰已被任命為國務院副總理，但目前外界仍不清楚誰會接替劉鶴，擔任下任中國「經濟沙皇」。

思睿投資集團合夥人洪灝說，市場喜歡這種連續性，易綱被視為具有改革意識的技術官僚，市場也肯定疫情期間他在貨幣政策方面的表現。不過，考量他的年齡，易綱可能不會做完整個任期。

中信證券首席經濟學者明明表示，這個領導班子顯示當局重視政策延續性，因為經濟復甦需要這種政策延續性。明明並說：「無論誰當央行總裁，政策方向都不會改變太多」。

澳洲格里菲斯大學講師馮輝則指出，易綱留下來，顯示在「維定壓倒一切」之際，當局對其他傳聞中的接班人沒信心；如今人行面臨嚴峻挑戰，包括公共債務膨脹、全球經濟巨大不確定性，以及地緣政治風險。

與此同時，李強周一召開首場總理記者會，宣示要推動高品質發展。他說，目前中國經濟發展取得成就，但發展不均衡、不充分；以前政府要解決「有沒有」的問題，下一步要關注「好不好」的問題，特別要提升科技創新能力、推動發展方式綠色轉型。

李強進一步表示，去年有一段時間，社會上出現一些不正確民營經濟發展言論，導致一些企業家心存憂慮。其實，黨中央發展民營經濟的方針政策一直十分明確，中共「二十大」與中央經濟工作會議都曾強調民營經濟的重要性，民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。