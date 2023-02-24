WSJ：朱鶴新有望接中國央行總裁 何立峰兼任央行黨委書記

今年 3 月中國「兩會」將產生新一屆政府領導人，知情人士透露，中共總書記習近平可能安排中信集團董事長朱鶴新擔任中國央行總裁，由心腹何立峰兼任央行黨委書記，並將重新設立「中央金融工作委員會」，顯示習近平準備大幅調整金融體系高層。

《華爾街日報》報導，消息人士說，朱鶴新是接替中國人民銀行（央行）總裁易綱的熱門人選，但這項人事安排仍未定案。下月初全國人大會議登場時，中國政府才會正式發布高階官員任命。

上述知情人士表示，朱鶴新不太可能兼任中國央行黨委書記，這是央行權力最大的職位。這種安排基本上符合央行現行高層人事安排，目前易綱是黨委副書記，是央行「二把手」，而郭樹清是黨委書記。目前朱鶴新是中共第二十屆中央委員會候補委員。

下月將滿 55 歲的朱鶴新，在商業銀行領域度過大半職場生涯。他畢業於上海財經大學，曾在交通銀行工作 20 多年，直至 2015 年。他隨後擔任中國銀行副總裁，繼而成為四川省副省長。在 2018 年至 2020 年間，他出任中國央行副總裁，負責督導金融穩定等工作。自 2020 年以來，朱鶴新一直擔任中信集團董事長。

外界預料何立峰將出任中國國務院副總理，分管經濟、金融及工業事務。消息人士透露，何立峰很可能會兼任中國央行黨委書記。目前何立峰是中共中央政治局委員。

如果何立峰兼任央行黨委書記，將為央行帶來更強大政治後盾，但此舉也意味央行權威將繼續受到削弱，預料央行將更直接聽命於國務院。

近年來，中共高層經常提醒央行官員，貨幣主管機關就像其他政府部會一樣，要對黨負責。不過，對投資人和經濟學家而言，央行缺乏獨立性，意味著央行在利率政策指引方面的作用減弱。

知情人士表示，除上述人事異動外，中共也計劃重新設立「中央金融工作委員會」，這是一個曾在 1998 年至 2003 年間存在過的政策制定機關。消息人士說，中共中央政治局常委丁薛祥和候任國務院總理李強，是負責該委員會運作的潛在人選。

該委員會成立於亞洲金融危機爆發後，掌管中國金融體系，負責監督中國央行、金融監管機關、國有金融機構的政策和人事。消息人士稱，如果中共恢復該委員會，它將在很大程度上發揮類似職能，把所有金融監管事務整合到一個機關之下。