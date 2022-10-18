華爾街日報：習近平提拔心腹 李強可能接國務院總理大位

中共新一屆中央政治局常委名單即將揭曉，與中共高層關係密切人士透露，總書記習近平準備提拔李強、李希、丁薛祥等心腹，李強更可能接下國務院總理大位，以強化習近平因應國內外挑戰的能力。

華爾街日報報導，知情人士說，習近平可能將上海市黨委書記李強送進政治局常委會，現年 63 歲的李強，也是接替現任總理李克強的熱門人選。

若李強「入常」，將令許多人感到意外。今年上海新冠肺炎疫情失控，迫使市政府祭出封城令，不僅在網上引發民怨，也激起民眾與防疫人員爆發肢體衝突。因此，部分專家預測，李強已失去進入政治局常委會的機會。

新加坡國立大學東亞研究所資深研究員陳剛說，如果李強擔任總理，將能加強習近平對經濟和社會政策制定的掌控。陳剛預料，中國會繼續推動改革開放，但會放慢步調，政府也會繼續實施「清零」政策，李強可能須仰賴刺激政策提振經濟。

上海市黨委書記李強。(圖: 澎湃新聞)

專家表示，接替李克強的其他候選人，包括全國政協主席汪洋、副總理胡春華。近幾十年來，中國歷任總理都曾擔任副總理，汪洋和胡春華符合此一標準。

不過，一些外國官員和學者認為，汪洋和胡春華是自由主義改革標竿人物，支持市場原則。儘管二人都公開支持習近平的政策，但他們被認為不屬於習近平的圈子。接近中共高層人士透露，胡春華可能進不了政治局常委會。

其他可能進入政治局常委會的人選，包括中央辦公廳主任丁薛祥、廣東省委書記李希。知情人士說，丁薛祥有望在明年初被任命為國務院常務副總理，李希可能接任中紀委書記。

接近中共高層人士表示，習近平不會提拔任何潛在接班人進入政治局常委會，以免損害他的最高領導人權威。