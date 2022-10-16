冬季迎抗凍劑旺季 東聯樂見Q4 EG市況

東聯 (1710-TW) 針對主立產品乙二醇 (EG) 後市表示，近期已逐步走出谷底，看好冬季抗凍劑需求支撐 EG 市況，帶動第四季營運好轉。

東聯指出，下游聚酯需求有好轉跡象，且冬季抗凍劑需求也可望帶動 EG 需求回升、支撐 EG 價格。另外，原料乙烯等價格近期也回落，改善價差表現。

抗凍劑能降低冰點、提高抗凍能力，主要用於內燃機冷凍系統、空調、太陽能等，隨著北半球走入冬季，抗凍劑需求看增，有望改善 EG 市況。

東聯近期營收表現轉好，7 月營收達今年低點後，8 月月增逾 6 成回到 18.52 億元，9 月營收月增 4.8% 至 19.42 億元，公司認為，第四季營收將好轉、表現逐步回升。

東聯第三季營收 49.15 億元，季減 10.9%、年減 29.6%，累計前三季營收 169.6 億元，年減 18.6%。

東聯特用化學品營收占比約 50%，氣體占 7-8%，其餘 43-44% 為 EG 與 EO 產品。

另一方面，東聯積極整併轉投資事業，重要子公司聯洋石化董事會決議，中國轉投資的亞東石化 (上海) 公司年底將與遠紡工業 (上海) 合併，遠紡工業將為存續公司，亞東石化則為消滅公司。

東聯表示，合併後透過聯洋石化，對遠紡工業的間接持股比例變更為 9.97%，如此將減輕業外投資負擔，降低成本並提高績效。