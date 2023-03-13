盤中速報 - 智原(3035)急跌-2.13%報184.0元，成交2,315張

智原(3035-TW)近5分K跌速2.13%，13日09:09報184.0元，成交2,315張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價下跌0.8%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.52%。台灣加權指數下跌0.53%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,448 張
- 外資買賣超：-1,425 張
- 投信買賣超：-464 張
- 自營商買賣超：-559 張
- 融資增減：+1,057 張
- 融券增減：+535 張
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原投組報酬率
+6.18%
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投組標的成分
40%
2457
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