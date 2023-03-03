盤中速報 - 智原(3035)急拉2.12%報193.0元，成交3,229張

智原(3035-TW)近5分K漲速2.12%，03日09:11報193.0元，成交3,229張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價下跌5.99%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-13,244 張
- 外資買賣超：-9,005 張
- 投信買賣超：-3,562 張
- 自營商買賣超：-677 張
- 融資增減：+957 張
- 融券增減：-236 張
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AI優化後報酬率
+25.90%
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原投組報酬率
+18.54%
$11,854
投組標的成分
40%
8171
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