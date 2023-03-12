表決通過！丁薛祥、何立峰接國務院副總理 習家軍全面掌權時代來臨

中共總書記習近平親信李強周六（11 日）確定擔任國務院總理後，全國人大會議周日決定由丁薛祥、何立峰等人擔任國務院副總理，顯示中共已搭好新財經領導班子，「習家軍」全面掌權時代來臨。

據《新華社》報導，全國人大代表周日經投票表決，決定由丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中擔任國務院副總理，並決定劉昆續任財政部長、王文濤續任商務部長、易綱續任央行總裁。

上海保銀投資管理公司首席經濟學家張智威說：「這是一個務實的選擇，因為新領導班子需要專業的專家因應複雜經濟與金融挑戰，領導人明白重中之重是提振信心，這個決定是朝這個方向邁出一步。」

丁薛祥

丁薛祥擔任國務院副總理，這意味著這位從未當過省委書記、沒太多經濟政策制定經驗的官員，可能會全面管理中國的國內經濟，尤其是財政政策。

丁薛祥出生於江蘇省，畢業於東北重型機械學院。他在 1982 年畢業後，被分配到機械工業部上海材料研究所，從研究員一路當到所長，在上海材料研究所待了 17 年。

丁薛祥在 1984 年加入共產黨，1999 年棄學從政，出任上海市科學技術委員會副主任。此後，他一直在上海市黨政機關任職，2007 年擔任上海市委秘書長，成為時任上海市委書記習近平的政治祕書。在習近平升任中共「一把手」後，丁薛祥前往北京，擔任中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任。

何立峰

經濟學家表示，何立峰可能會接替劉鶴，成為主管經濟、金融及工業事務的副總理。

按照中共以往慣例，副總理的基本分工主要集中在發展改革、財政、工業、農業、商務、金融、財政、科技、教育、文化、體育、衛生、交通、國有資產管理、安全生產等領域。歷屆副總理分工並沒有固定模式，都需要依據個人經歷、專長以及現實情況做出相應調整。

據《華爾街日報》上月報導，消息人士透露，何立峰很可能會兼任中國央行黨委書記。如果他兼任央行黨委書記，將為央行帶來更強大政治後盾，但此舉也意味央行權威將繼續受到削弱，預料央行將更直接聽命於國務院。

近年來，中共高層經常提醒央行官員，貨幣主管機關就像其他政府部會一樣，要對黨負責。不過，對投資人和經濟學家而言，央行缺乏獨立性，意味著央行在利率政策指引方面的作用減弱。

易綱

先前市場傳出易綱將卸任的消息，但他在周日仍獲李強提名，並得到全國人大代表支持，得票數為 2,944 票，反對票 1 票，棄權 1 票。

易綱接下來的任務是向央行提供支持，引導經濟復甦，並抑制通膨、維持人民幣穩定。此外，他面臨的另一個重大挑戰是穩定房地產市場。

自新冠肺炎疫情爆發以來，中國央行採取溫和貨幣寬鬆政策，並強化結構性政策工具，以引導信用注入特定經濟領域。在易綱的第一個任期內，他也推動利率體系改革，加強人民幣靈活性。