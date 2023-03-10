習近平全票當選中國國家、軍委主席 三度連任成史上第一人

中國第 14 屆全國人民代表大會 (人大) 會議周五 (10 日) 上午表決選出新一屆國家領袖，中共總書記習近平以 2952 票贊成、0 票反對，順利連任國家主席和中央軍事委員會主席，成為共產黨 1949 年建政以來，首位三度延續「三位一體」(總書記、國家主席、軍委主席) 的中國領導人。

中國全國人大在 2018 年 3 月通過修憲，正式取消國家主席任期不得超過兩屆 (十年) 的限制，這意味著習近平將可無限期續任國家主席。

周五會中，國務院副總理韓正也以全票當選國家副主席，中共政治局常委趙樂際則當選為人大委員長。

周五下午另將選出國務院總理、軍委副主席、委員、國家監察委員會主任、全國人大委員等，全國政協也將選出主席、副主席、秘書長和常委等新一屆領導層。

《華爾街日報》引述一位分析師說法稱，習近平可能在未來五年任期採取大膽行動，以確立他的歷史地位。

德國弗萊堡大學 (University of Freiburg) 中國歷史教授 Daniel Leese 說：「這勢必需要在國內各個領域推動黨的有效領導，在外交政策上保持自信，並為捍衛中國利益做好準備，雖然這可能帶來重大風險。」

熟悉中國外交政策的知情人士透露，習近平今年可能會增加訪外次數，部分是為了修補因地緣政治與新冠疫情而造成的緊張關係。據《華爾街日報》此前報導，習近平正準備在數月內訪問俄羅斯與一些歐洲國家。