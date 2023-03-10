外資賣超航空雙雄共5.89萬張 同步大砍金融股

台股今 (10) 日大跌 244 點，外資大賣 215.69 億元，台指期淨多單也同步減持 1832 口，降至 6201 口；現股方面，外資賣超航空雙雄共 5.89 萬張外，也大幅調節金融族群。

外資今日賣超華航 3.25 萬張、長榮航 2.63 萬張，海運以陽明 7605 張最多，也賣超中鋼 7001 張、遠東新 6144 張，以及台泥、中鴻等傳產。電子股則賣超元太 1.52 萬張、華通 9911 張、台積電 8138 張、力積電 7435 張、華邦電 6075 張、宏達電 4806 張、鴻海 3797 張等。

此外，外資也大舉調節金融股，包括新光金 3.28 萬張、開發金 2.42 萬張、中信金近 2.23 萬張、玉山金 1.5 萬張、元大金 1.4 萬張、國泰金 1.35 萬張，富邦金、第一金、永豐金都有超過萬張，以及台新金、華南金各 8000 多張。另外也大砍國泰永續高股息近 3.37 萬張。

外資買超以飛宏 9078 張最多、其次則有京元電子 4053 張、彩晶 3864 張、毅嘉 3284 張、技嘉 2674 張、天鈺 1902 張、虹堡 1851 張，環科、智邦等各逾 1700 張。另有鋼鐵股榮剛 3502 張、大成鋼 2296 張，以及散裝海運指標新興 2203 張。

投信則力挺台股，買超 18.32 億元、連 15 買，個股買超最多是仁寶 5048 張，再來依序為開發金 4899 張、中鋼 4213 張、英業達 3228 張、元大金 2933 張、中信金 2262 張，兆豐金及第一金各逾 1700 張，宏碁、緯創等各 1600 多張。

投信賣超最多的是元太 3308 張，以及裕隆 3001 張、台半 2206 張、中鴻 1771 張、天鈺 1688 張、群創 1521 張、榮成 1399 張、元晶 1300 張，台泥、雲品、華夏各逾 1200 張。