長興去年每股賺2.15元 擬配1.2元現金股利

長興 (1717-TW) 今 (10) 日公布去年營運表現，去年第四季稅後純益 3.5 億元，季減 28.2%，年減 47.6%，每股純益 0.3 元，全年稅後純益 26.17 億元，年減 26.2%，每股純益 2.15 元。

長興董事會也通過去年盈餘分配案，每股擬配 1.2 元，股利分配率 55.8%，以今日收盤價 32 元計算，現金殖利率 3.7%。

長興去年第四季營收 117.7 億元，季增 0.6%、年減 9.8%，毛利率 20.3%，季增 2.2 個百分點、年增 0.8 個百分點，營益率 5.11%，季增 0.8 個百分點、年減 0.6 個百分點，稅後純益 3.5 億元，季減 28.2%，年減 47.6%，每股純益 0.3 元。

長興去年全年營收 490.14 億元，年減 2.9%，毛利率 20.7%，年減 0.45 個百分點，營益率 6.7%，年減 1.4 個百分點，稅後純益 26.17 億元，年減 26.2%，每股純益 2.15 元。

長興表示，去年受下半年全球景氣明顯放緩、積極去化高價庫存影響，全年營收較前年略減，去年三大事業部門營收佔比分別為合成樹脂 49.1%、電子材料 27.2%、特用材料 22.9%。

展望今年，長興認為，合成樹脂、特用材料主要市場在中國大陸，今年全面解封之後，預期中國大陸經濟復甦力道將逐漸升溫，需求可望穩定回升。

因應未來市場需求，長興持續擴充產能，包括江蘇蘇州擴增乾膜光阻塗佈線、新建安徽銅陵合成樹脂廠，以及於高雄路竹建置特用材料新產能，其中安徽銅陵廠將分三期建設年產 19.4 萬噸合成樹脂，第一期預計最快將於明年投產。

另外，海外生產基地馬來西亞廠合成樹脂出貨穩定增量，全球供應鏈轉移至東南亞的趨勢下，長興已購入馬來西亞廠區毗鄰土地，為後續擴廠做準備，未來也將審慎評估東南亞市場需求，於東協市場開發各事業部門業務。