鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至12.76元，預估目標價為155.9元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.42元上修至12.76元，其中最高估值40.43元，最低估值1.07元，預估目標價為155.9元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 40.43 8.92
最低值 1.07 8.92
平均值 15.61 8.92
中位數 12.76 8.92

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 291,750,000 255,526,000
最低值 250,615,848.43 255,526,000
平均值 270,455,712.11 255,526,000
中位數 269,728,500 255,526,000

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 45.57 5.06 0.02 0.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		 489,406,832 207,077,912 190,589,281 169,236,653

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2603/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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