鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至12.76元，預估目標價為155.9元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.42元上修至12.76元，其中最高估值40.43元，最低估值1.07元，預估目標價為155.9元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|40.43
|8.92
|最低值
|1.07
|8.92
|平均值
|15.61
|8.92
|中位數
|12.76
|8.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|291,750,000
|255,526,000
|最低值
|250,615,848.43
|255,526,000
|平均值
|270,455,712.11
|255,526,000
|中位數
|269,728,500
|255,526,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|45.57
|5.06
|0.02
|0.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|489,406,832
|207,077,912
|190,589,281
|169,236,653
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。