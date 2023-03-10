〈台北國際工具機展〉穎漢訂單能見度3-4個月 今年全年拚轉盈

自動化設備和工具機廠穎漢 (4562-TW) 今(10)日表示，目前訂單能見度約 3-4 個月，今年營運可望寫下美中貿易戰及疫情以來最佳成績，全年力拚轉盈。

穎漢集團橫跨 AI 智慧全自動化設備、綠能及建築等產業，2019 年以來，受美中貿易戰及疫情影響，營運連續虧損，但去年下半年起陸續回穩，第三季單季已轉盈；今年 2 月營收 0.71 億元，年增 52.12％，是 4 年來同期最高。

穎漢認為，今年中國市場因疫情解封，產業需求將有一定的回升，自動化設備需求有增無減，而美國市場持續受惠半導體等應用成長及製造業回歸美國帶動，AI 自動化設備資本支出勢在必行。

從穎漢去年營收占比來看，全自動化生產設備約 66％、工具機 15％；各地營收方面，北美 20％、台灣 17％、中國 15％、土耳其 13％及印度 10％。

穎漢在此次 2023 年台北國際工具機展 (TIMTOS) 中，展出彎管機、管端成型、雷射管切、雷射板切、工具機、機械手臂及無人搬運車等全自動化生產線設備，在全球自動化浪潮下，積極搶攻商機。

穎漢以四大技術產品協助客戶提升生產效率，此次工具機展展出的手臂多工 AI 智能自動化產線，是穎漢最具特色的無人化整廠輸出產品，自行開發各軸式機械人手臂取代傳統人工搬運，可在無人作業下長時間穩定生產，協助客戶從傳統製造升級到 AI 智慧製造。

