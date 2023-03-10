盤中速報 - 國光生(4142)急跌-2.03%報43.5元，成交10,615張

國光生(4142-TW)近5分K跌速2.03%，10日10:37報43.5元，成交10,615張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
國光生(4142-TW)近5日股價上漲8.6%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌1.23%。台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,273 張
- 外資買賣超：+1,862 張
- 投信買賣超：+41 張
- 自營商買賣超：+370 張
- 融資增減：-65 張
- 融券增減：+241 張
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+23.16%
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原投組報酬率
+13.42%
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投組標的成分
40%
4977
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20%
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