盤中速報 - 六角(2732)急跌-2.51%報174.0元，成交1,125張

六角(2732-TW)近5分K跌速2.51%，10日09:09報174.0元，成交1,125張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

六角(2732-TW)近5日股價上漲12.34%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲0.6%。櫃買指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,646 張
  • 外資買賣超：+1,102 張
  • 投信買賣超：+525 張
  • 自營商買賣超：+19 張
  • 融資增減：-159 張
  • 融券增減：+51 張

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