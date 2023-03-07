盤中速報 - 六角(2732)急拉2.22%報183.5元，成交499張

六角(2732-TW)近5分K漲速2.22%，07日09:15報183.5元，成交499張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
六角(2732-TW)近5日股價上漲10.77%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲1.75%。櫃買指數上漲2.39%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,637 張
- 外資買賣超：+2,055 張
- 投信買賣超：+524 張
- 自營商買賣超：+58 張
- 融資增減：-305 張
- 融券增減：+82 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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