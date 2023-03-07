盤中速報 - 六角(2732)急拉2.22%報183.5元，成交499張

六角(2732-TW)近5分K漲速2.22%，07日09:15報183.5元，成交499張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

六角(2732-TW)近5日股價上漲10.77%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲1.75%。櫃買指數上漲2.39%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,637 張
  • 外資買賣超：+2,055 張
  • 投信買賣超：+524 張
  • 自營商買賣超：+58 張
  • 融資增減：-305 張
  • 融券增減：+82 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+38.97%

$13,897

原投組報酬率

+29.90%

$12,990

投組標的成分

  • 40%

    眾達-KY

    4977

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    寶齡富錦

    1760

  • 10%

    雷虎

    8033

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞