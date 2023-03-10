盤中速報 - 博智(8155)急拉3.86%報129.5元，成交202張

博智(8155-TW)近5分K漲速3.86%，10日09:00報129.5元，成交202張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲11.16%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.47%。櫃買指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+304 張
- 外資買賣超：+306 張
- 投信買賣超：-75 張
- 自營商買賣超：+73 張
- 融資增減：+398 張
- 融券增減：+1 張
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