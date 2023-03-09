盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至131.5元，漲幅達7.35%

博智(8155-TW)09日10:06股價上漲9元，報131.5元，漲幅7.35%，成交2,059張。

博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。

近5日股價上漲0.82%，櫃買指數上漲2.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+176 張
  • 外資買賣超：+484 張
  • 投信買賣超：-242 張
  • 自營商買賣超：-66 張
  • 融資增減：-178 張
  • 融券增減：-8 張

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