盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至131.5元，漲幅達7.35%

博智(8155-TW)09日10:06股價上漲9元，報131.5元，漲幅7.35%，成交2,059張。
博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。
近5日股價上漲0.82%，櫃買指數上漲2.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+176 張
- 外資買賣超：+484 張
- 投信買賣超：-242 張
- 自營商買賣超：-66 張
- 融資增減：-178 張
- 融券增減：-8 張
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