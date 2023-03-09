盤中速報 - 博智(8155)急拉2.37%報129.5元，成交1,718張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.37%，09日10:04報129.5元，成交1,718張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲0.82%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.74%。櫃買指數上漲2.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+176 張
- 外資買賣超：+484 張
- 投信買賣超：-242 張
- 自營商買賣超：-66 張
- 融資增減：-178 張
- 融券增減：-8 張
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投組標的成分
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