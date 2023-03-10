美制裁數家中企 涉助伊朗獲無人機零組件

美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 週四 (9 日) 對來自杭州、深圳、桂林和香港等數家中企與一名中國人祭出制裁，涉及向伊朗國防部控制的飛機製造公司「伊朗飛機製造工業公司」(HESA) 供應無人機零組件。

美國財政部副部長 Brian E. Nelson 指出，這些伊朗製無人機被俄羅斯用於侵略烏克蘭的行動，與烏克蘭平民傷亡有直接關係。美國將持續緊盯伊朗的全球採購網路，因為這些網路向俄羅斯提供致命無人機，用於其對烏克蘭的非法戰爭。

遭美國制裁的中國企業包括：

杭州富陽 Koto 機械有限公司 (Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co., Ltd)

Raven 國際貿易有限公司 (Raven International Trade Limited)

桂林阿爾法橡塑科技有限公司 (Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co., Ltd)

S&C Trade PTY Co., Ltd

深圳卡斯波羅科技有限公司 (Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd)

美國財政部最新聲明寫道，杭州富陽 Koto 機械有限公司被指利用位於香港影子公司 Raven 國際貿易有限公司，促成價值數百萬美元的零部件交易。

桂林阿爾法橡塑科技有限公司、 S&C Trade PTY Co., Ltd 及其中國員工 Yun Xia Yuan ，和卡斯波羅科技有限公司對 HESA 提供或是試圖提供財務、材料、技術或其他支持。

同日，財政部對 39 個實體實施制裁，包括自伊朗、香港、中國和杜拜等地的公司和實體，指控其構成「影子銀行」網路，協助受制裁的伊朗實體進入國際金融體系和出售石化產品，違反國際對伊朗實施的制裁。

拜登政府多次指控伊朗或許助長廣泛的戰爭罪，自 2022 年 9 月以來，美國針對涉及伊朗製造和轉讓無人機的個人和實體，已進行了六輪制裁。

白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 今年 1 月強硬抨擊，伊朗出售致命無人機給俄羅斯用於入侵烏克蘭行動上，顯示伊朗可能可能助長戰爭罪。

伊朗外交部長艾密拉多拉安去年 11 月 5 日首次承認，伊朗曾提供無人機給俄羅斯，但堅稱這些武器是在俄軍進攻烏克蘭之前即已交運。

外媒近期報導，俄羅斯與伊朗打算簽署協議，在俄國設無人機工廠，量產至少 6000 架伊朗無人機供應侵烏作戰，進一步加強軍事夥伴關係。