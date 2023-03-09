【好康報】3月份4檔可抽籤股票基本面報你知 抽中最高價差1.1萬、51%！

目錄

一、股票申購簡介

二、真的是低風險高報酬嗎？

三、3 月份申購個股整理、基本面報你知

一、股票申購簡介

股票申購指的是上市櫃公司為了募集資金，根據「股權分散」原則，必須提出一定比例的股數讓大眾公開申購，但只有「初次上市櫃」、「現金增資」兩種情境需要開放申購。

初次上市櫃即是指當公司初入股票市場時，將股票給大眾申購，以避免原始股東獨佔上市櫃後的獲利。

現金增資則是已上市櫃的公司需要募集更多資金時，也必須開放一定比例的股數給民眾購買。

(更多詳細流程介紹：股票申購勝率高達 87%，股票申購抽籤技巧教學！)

二、真的是低風險高報酬嗎？

很多人認為股票申購是低風險高報酬，原因是來自於「市價與承銷價」之間的價差，但其實還是有風險的喲！

因為申購到撥券的期間，市場波動的可能使得個股跌破承銷價，畢竟多數投資人會去股票抽籤，比較大的原因都是因為價差具吸引力，而非看好個股長遠的發展，因此中籤時多數人普遍傾向賣出，如此一來在短線上反而容易有獲利了結或溢價差的賣壓，因此申購同時，溢價空間大不大、成交量的多寡也是需要注意的喲！

不過整體而言，股票抽籤要不是沒抽到，最壞的情況就是賠了價差，相較於買彩券，期望值仍然相對來得高。

三、3 月份申購個股整理、基本面報你知

下圖我們來看今年 3 月申購個股的總整理，可以發現溢價差最高的為初上市的龍德造船，接著依序為 (3092-TW) 鴻碩、(2645-TW)長榮航太、(3484-TW)崧騰、(2890-TW)永豐金、(9934-TW)成霖，永道 - KY 則是首次掛牌，故無價差可供參考。

就基本面來看，龍德造船是台灣民營造船業者，公司產品主要以高速船艇為主要業務，2021 年營收比重船舶建造佔約 81%、維修則佔 17%，因政策持續推動國艦國造的計畫而受惠。

長榮航太則是台灣商用機維修大廠，即便當前整機廠供應鏈仍不穩定，但有法人指出，疫後旅遊復甦帶動商用客機檢修業務增加，維修業務有望穩健增長。

不過以上 2 檔皆已過申購期間，接下來我們來看看近期申購的 4 檔個股

(1) 初上市個股：(6863-TW) 永道 - KY

根據證交所資料顯示 (6863-TW) 永道 - KY 是全球無線射頻標籤 (RFID) 的前三大廠，是 UNIQLO 的標籤設計與供應商之一，本次是初次上市，因此無市價可以參考，申購價格為 83.58 元。

(2) 上市增資個股：(3092-TW) 鴻碩、(9934-TW) 成霖

(3092-TW)鴻碩是連接線廠，主要產品為連接線組，包含 VGA、DVI、USB 等線材，同時也跨足充電槍的業務，力拼轉型時下最夯的電動車與新能源兩大領域，本次增資主要是償還銀行借款，以昨 (8) 日收盤價 39.75 元計算，潛在價差約 51%。

(9934-TW)成霖則是水龍頭製造商，廚衛產業大多與房產市場狀況有緊密的連動，主要客戶皆為美國大型量販店，2021 年資料顯示各地區營收比重以北美最高佔 51%、其次為英國 33%、中國大陸 8%，本次增資主要也是償還銀行借款，以昨 (8) 日收盤價 13.10 元計，價差約為 11.5%

(3) 上櫃增資個股：(3484-TW) 崧騰

(3484-TW)崧騰主要是電控、變頻控制器廠商，其中電控主要應用於 3C、電動工具機、白色家電、車載與儲能；變頻控制器則是多用於工業產品，2021 年營收佔比電控約 32%、變頻控制器約 61%，其餘 7%，本次增資主要是償還銀行借款與充實營運資金，以昨 (8) 日收盤價 47 元計，價差約 27.1%。

雖說投資人申購股票多以短線賺取價差為主，但透過了解基本面與公司營運產品等方式，來了解公司是否具前景或話題性，如此一來若真的中籤，就能加以判斷是否增加持有週期擴大報酬。

(延伸閱讀：股票申購如何參加？手續費多少)

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