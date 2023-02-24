盤中速報 - 雅茗-KY(2726)急拉2.04%報30.0元，成交238張

雅茗-KY(2726-TW)近5分K漲速2.04%，24日09:21報30.0元，成交238張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雅茗-KY(2726-TW)近5日股價上漲6.72%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲8.72%。櫃買指數上漲2.32%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+14 張
- 外資買賣超：+14 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-46 張
- 融券增減：+4 張
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+10.94%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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6643
20%
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20%
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