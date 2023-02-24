盤中速報 - 雅茗-KY(2726)股價拉至漲停，漲停價30.55元，成交327張

雅茗-KY(2726-TW)24日09:22上漲2.75元，股價漲停報30.55元，委買2張、委賣66張，成交327張。

主要業務為餐飲銷售及連鎖加盟。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲8.72%。

雅茗-KY(2726-TW)近5日股價上漲6.72%，櫃買指數上漲2.32%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+14 張
  • 外資買賣超：+14 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-46 張
  • 融券增減：+4 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+15.06%

$11,506

原投組報酬率

+7.37%

$10,737

投組標的成分

  • 40%

    M31

    6643

  • 20%

    東浦

    3290

  • 20%

    世芯-KY

    3661

  • 10%

    晶呈科技

    4768

  • 10%

    野村鴻運基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞