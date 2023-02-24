盤中速報 - 雅茗-KY(2726)股價拉至漲停，漲停價30.55元，成交327張

雅茗-KY(2726-TW)24日09:22上漲2.75元，股價漲停報30.55元，委買2張、委賣66張，成交327張。

主要業務為餐飲銷售及連鎖加盟。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲8.72%。

雅茗-KY(2726-TW)近5日股價上漲6.72%，櫃買指數上漲2.32%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

三大法人合計買賣超：+14 張

外資買賣超：+14 張

投信買賣超：0 張

自營商買賣超：0 張

融資增減：-46 張

融券增減：+4 張

最新相關新聞