盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.0%報61.1元，成交2,749張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2%，09日09:14報61.1元，成交2,749張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌1.22%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.52%。櫃買指數上漲2.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-227 張
- 外資買賣超：-331 張
- 投信買賣超：+13 張
- 自營商買賣超：+91 張
- 融資增減：+63 張
- 融券增減：-35 張
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AI優化後報酬率
+32.35%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
3289
20%
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20%
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