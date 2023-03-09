盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.0%報61.1元，成交2,749張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2%，09日09:14報61.1元，成交2,749張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌1.22%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.52%。櫃買指數上漲2.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-227 張
  • 外資買賣超：-331 張
  • 投信買賣超：+13 張
  • 自營商買賣超：+91 張
  • 融資增減：+63 張
  • 融券增減：-35 張

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