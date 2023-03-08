盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.3%報57.8元，成交1,442張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2.3%，08日10:49報57.8元，成交1,442張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌8.59%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.1%。櫃買指數上漲2.56%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+673 張
- 外資買賣超：+613 張
- 投信買賣超：+22 張
- 自營商買賣超：+38 張
- 融資增減：-242 張
- 融券增減：+52 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.93%
$12,393
原投組報酬率
+18.14%
$11,814
投組標的成分
40%
6235
20%
5425
20%
8222
10%
3013
10%