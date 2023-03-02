盤中速報 - 高端疫苗(6547)急跌-2.07%報56.6元，成交1,245張

高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.07%，02日09:17報56.6元，成交1,245張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌6.11%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.72%。櫃買指數上漲2.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,217 張
  • 外資買賣超：-1,222 張
  • 投信買賣超：+13 張
  • 自營商買賣超：-8 張
  • 融資增減：-444 張
  • 融券增減：+124 張

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