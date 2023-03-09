中國2月CPI升幅明顯縮小 春節後需求降溫

最新數據顯示，中國 2 月消費者物價指數（CPI）上升 1%，增幅明顯縮小，顯示春節後需求降溫，生產者物價指數（PPI）降幅則持續擴大。

中國國家統計局周四（9 日）公布的數據顯示，2 月 CPI 較一年前攀升 1%，升幅遠比 1 月的 2.1% 小，也比經濟學家原估的 1.9% 小。核心 CPI 的增幅也從 1% 回落至 0.6%。PPI 降 1.4%，降幅較 1 月擴大 0.6 個百分點。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，2 月受節後消費需求回落、市場供應充足等因素影響，CPI 的升幅縮小。董莉娟並說，上月工業企業加快恢復生產腳步，且市場需求有所改善，PPI 與前月相比持平，但受去年同期基數較高影響，PPI 繼續下降。

中國政府預估，與其他經濟體相比，今年 CPI 將保持溫和。國家發改委副主任李春臨在周一說，今年 CPI 預期目標是 3%，而中國物價平穩運行的基礎十分堅實。

中國人民銀行（央行）副總裁劉國強上周也表示，央行非常重視物價問題，研判今年通膨整體保持溫和是主基調，短期內通膨壓力可控。

通膨溫和也讓央行有放寬貨幣政策的空間，以支持經濟復甦。國務院總理李克強周日宣布的今年全年經濟成長目標為「5% 左右」，成長率偏保守。

澳盛銀行集團（ANZ）大中華區首席經濟學家楊宇霆說：「中國處於通膨減緩的狀態，高失業率和房市景氣低迷持續拖累物價。」

《彭博》經濟學家朱懌則說：「未來幾個月，中國 CPI 和 PPI 可能仍保持溫和，這意味通膨在短期內不會成為決策官員關心的問題。但我們預料下半年物價壓力會加重，隨著需求強勁推升物價，第 4 季 CPI 的升幅將接近 3%。」