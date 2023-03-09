拜登將提年度預算案 未來十年削減3兆美元赤字 

美國總統拜登將在周四 (9 日) 公布 2024 財政年度預算案，研擬未來十年削減近 3 兆美元赤字，部分措施來自向富豪和企業加稅。然而此舉勢必不會獲得眾院共和黨議員同意，象徵白宮與共和黨人就債務上限和政府資金陷入僵局的開端。

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 表示，高於拜登上個月預估的 2 兆美元。「稅改提案將確保富人和大企業支付他們公平的一份，同時刪減特殊利益團土的浪費支出，像是大型石油公司和大藥廠。」

尚皮耶並未說明，多出來的 1 兆美元將從何處刪減。

美國預算由國會控制，在參眾兩院分別由民主黨和共和黨人控制的局面下，這些提案預料無法輕鬆過關。眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 在第一時間駁斥了拜登的增稅提案。

但白宮的提案，預告了民主黨為今年稍晚的債務上限和政府支出搏鬥的策略，也可能凸顯拜登在爭取連任時，最重視的經濟議題。以下是幾個值得觀察的面向：

1. 赤字

拜登未來十年減少將近 3 兆美元的資金，大部分來自對富人和大企業徵稅。美聯社報導，拜登希望藉由民主黨仍掌握國會時提出的增稅措施，搭配取消聯邦醫療保險 (Medicare) 胰島素上限，來削減赤字。

共和黨人則主張，2024 年度將削減至少 1500 億美元支出，最終目標是未來十年讓預算赤字消失，但這一切都不會涉及社會安全或聯邦醫保。

2. 租稅

拜登曾表示，他計劃提高對美國富人的醫保稅、終結企業主負擔工資稅方面的漏洞，並瞄準資本利得稅。

拜登也將規定年收入超過 40 萬美元的納稅人可存入享有稅收優惠退休帳戶的金額，以及消除加密貨幣交易的補貼。這兩項措施估可省下 470 億美元。

拜登公布預算案，象徵美國兩黨舉債上限談判僵局的開始。(圖: AFP)

另外，拜登提議取消石油和天然氣業者未來十年共 310 億美元補貼。針對房地產租稅的漏洞，拜登提議不再允許投資人繼續投資就可延後納稅，預估可節省 190 億美元。

3. 市場反應

由於預算還需要兩黨妥協，因此不管是拜登計畫、還是共和黨提案，通過機率都不高，但是兩黨之間存在的鴻溝，讓人預見美國若要避免夏季債務違約、或秋季政府關門，都面臨巨大的挑戰。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二警告債務上限問題，信評機構惠譽 (Fitch) 也說，兩黨惡鬥可能導致美國主權債信評等遭降。

4. 經濟看法

這份預算案，將可一窺拜登團隊對美國經濟的看法：今年是否會陷入衰退？通膨是否會降溫？

拜登政府去年被批評用過時的資料做經濟預測，當時的預測是去年通膨率為 4.7%、今年 2.3%。如果今年的資料再次和市場共識存在巨大差距，可能會讓白宮被質疑故意操弄數字，讓赤字看起來變少。

5. 醫療和社會安全

根據白宮，將更多藥品納入聯邦醫保價格談判，以及賦予談判藥物回扣的新權力，可在未來十年省下 2000 億美元。

社會安全網方面，根據官方預測，若無政府介入，社會安全退休計畫的信託基金在 2033 年以前將無力償付。拜登可能提議高收入者的所得稅，以處理此問題。

6. 新計畫

去年的預算案有多個野心勃勃的提案，包括擴大社會安全網、對抗氣候變遷和通膨。相形之下，今年可能比較保守，但拜登政府仍可能考慮對兩黨都是優先事項的提案，例如鴉片類藥物成癮、癌症研究、退伍軍人職業訓練。