〈能源盤後〉中國進口數據疲弱 鮑爾言論鷹派 原油6日來首見收低

由於中國進口數據疲弱，以及美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的評論提高更積極升息的可能性，原油期貨價格周二 (8 日) 6 日來首次收低。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.88 美元或 3.6%，收於每桶 77.58 美元。

5 月交割 Brent 期貨價格下跌 2.89 美元或近 3.4%​​，收每桶 83.29 美元。

WTI 期貨和 Brent 期貨價格過去 5 個交易日均收高。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 2.7007 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.1%，收每加侖 2.7975 美元，

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.5%，收每百萬 Btu 2.687 美元。

市場驅動力

Swissquote Bank 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 報告中表示，全球供應緊張、戰爭、對俄羅斯石油的制裁，以及中國和全球需求的增長令供需平衡傾斜，使中期內油價上漲。

「但更高的能源價格意味著更高的通膨，而更高的通膨意味著貨幣政策將更收緊，反過來會提高全球經濟衰退的可能性，因此對油價構成壓力。」

Fed 主席鮑爾本周在國會發表證詞，市場預期會對升息路徑提供一些線索。鮑爾周二向參議院銀行委員會發表證詞，周三將向眾議院金融服務委員會作證。

鮑爾周二允諾將持續對抗通膨，並對必要時加速緊縮貨幣的做法採開放態度。

與此同時，數據顯示，今年頭兩個月中國進口總值下降 10.2%，大於 12 月的降幅 7.5%，也大於經濟學家預期的降幅 5.1%，此點也令原油價格下跌。

中國海關總署將今年頭兩個月的貿易數據合併發布，以降低因 1 月農曆新年假期造成的扭曲。

ING 分析報告寫道，數據顯示原油進口仍然疲軟，因為煉油廠在農曆新年假期前減少採購量。

他們指出，1 月和 2 月石油進口量年減 1.3%，相當於 1044 萬桶 / 日。同時燃料出口量年增 74%，但進口量僅上升 14%。

分析師寫道，俄羅斯成品油的供應限制似乎支撐了市場對中國燃料產品的需求。展望未來，隨著工業活動增加和煉油廠重建庫存，中國原油進口量可能在下一季復甦。

與此同時，天然氣期貨收高，自周一所見的 14% 跌幅中收復一部分。

能源資訊署 (EIA) 公布月報，下修今年美國天然氣價格預期，並預期第一季國內天然氣消耗量將創 2018 年以來的最低水準。

EIA 表示，今年美國天然氣均價可能在每百萬 Btu3.02 美元，比 2 月時的預期值下降 11.2%。