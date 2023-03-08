鉅橡2月營收小幅回升 前2月1.55億元 年減27%

專業絕緣材料大廠鉅橡 (8074-TW) 在第一季仍然是 PCB 產業訂淡季下，2 月營收仍在低檔，僅及 8101 萬元，月增 8.78%，年增 9.17%，而 2023 年前 2 月營收 1.55 億元，年減 27.25%。

受惠中國大陸疫情管制鬆綁，鉅橡指出，春節後 PCB 業者因應伺服器升級與資料中心需求擴增，帶動 PCB 多層板、HDI、ABF 載板等需求，推升鉅橡 2 月墊板與電木板出貨較 1 月增加。

鉅橡指出，公司已多角化布局，將積極調整產品組合，兩大業務布局，PCB 耗材將因應市場需求，謹慎儲備原物料水位，降低原物料庫存損失風險，以期第二季起電子產業需求顯現，PCB 多元應用需求與海外市場布局，於 PCB 擴廠需求、新產能持續開出，5G、AIoT 及 HPC 與消費性電子新品等終端應用需求擴增，加上美耐板營收規模持續穩健，以期優化公司營運結構。

鉅橡在去 (2022) 年第四季認列江蘇昆山廠獲徵收的利益挹注下，第四季稅後純益達 2.22 億元，每股純益高達 2.7 元，全年稅後純益達 2.81 億元，年增 2.69 倍，每股純益跳升到 3.47 元。

鉅橡擬對去年盈餘每股擬配發 1.5 元現金股利。

鉅橡 2022 年營收 13.74 億元，毛利率 14.62，年減 6.17 個百分點，全年稅後純益達 2.81 億元，年增 2.69 倍，每股純益跳升到 3.47 元。