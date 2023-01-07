鉅橡去年美耐板營收占比達17% 今年估將提升到20%

專業絕緣材料大廠鉅橡 (8074-TW)2022 年營收爲 13.7 億元，年減 0.9%，但鉅橡分析，2022 年美耐板業務逐漸茁壯，今年將加大市場拓展，以期美耐板全年營收比重提升至 2 成，高毛利產品組合，將優化公司營運表現。

鉅橡今 (7) 日公布最新營收，2022 年 12 月營收 1.04 億元，月減 6.47%，年減 18.84%，2022 年第四季營收 3.13 億元，季減 13.19%，年減 9.8%，2022 年營收爲 13.7 億元，年減 0.9%

展望 2023 年，鉅橡指出，鉅橡生產 PCB 鑽孔耗材應用多元，分散單一產品需求風險，且美耐板建材業務逐漸茁壯，2023 年將加大市場拓展，以期美耐板全年營收比重提升至 2 成，將優化公司營運表現。

鉅橡美耐板產品已站穩台灣建材市場，藉產品競爭優勢打進商業、公部門等場域建材市場，業績已逐步開花結果，2022 全年營收比重為 17％，較 2021 年穩定成長。2023 年隨著主力產品在建材市場廣泛應用，產品知名度提升，將帶動效益，且公司因具備在地生產與客製化接單交貨優勢，將爭取更多營業場所商業空間裝修業務需求，以期 2023 年美耐板全年營收比重提升至 2 成。

鉅橡 2022 年前三季營收 10.61 億元，稅後純益 6171 萬元，每股純益爲 0.77 元。