鉅橡去年EPS跳升到3.47元創新高 擬配發1.5元現金股利

專業絕緣材料大廠鉅橡 (8074-TW) 在去 (2022) 年第四季認列江蘇昆山廠獲徵收的利益挹注下，第四季稅後純益達 2.22 億元，每股純益高達 2.7 元，全年稅後純益達 2.81 億元，年增 2.69 倍，每股純益跳升到 3.47 元，鉅橡擬對去年盈餘每股配發 1.5 元現金股利。

鉅橡 2022 年第四季營收 3.12 億元，毛利率 7.83%，季減 9.25 個百分點，年減 9.98 個百分點，在處分利益挹注下，稅後純益達 2.22 億元，季增 5.08 倍，年增 17 倍，每股純高達 2.7 元。

鉅橡 2022 年營收 13.74 億元，毛利率 14.62，年減 6.17 個百分點，全年稅後純益達 2.81 億元，年增 2.69 倍，每股純益跳升到 3.47 元。

鉅橡認為，目前 PCB 產業 1-2 月訂單觀望保守，將觀察中國大陸寬鬆防疫，陸續解封提振經濟的消費成長力道，且隨著電子產業旺季 3-9 月來臨，鉅橡將積極調整產品組合，在美耐板營收規模持續穩健下，PCB 產業海外市場布局，於 PCB 擴廠需求、新產能持續開出，5G、AIoT 及 HPC 與消費性電子新品等終端應用需求擴增，中長期營運展望正向。

同時，鉅橡生產 PCB 鑽孔耗材應用多元，分散單一產品需求風險，且美耐板建材業務逐漸茁壯，2023 年將加大市場拓展，以期美耐板全年營收比重提升至 2 成，將優化公司營運表現。

鉅橡美耐板產品已站穩台灣建材市場，藉產品競爭優勢打進商業、公部門等場域建材市場，業績已逐步開花結果，2022 全年營收比重為 17％，較 2021 年穩定成長。