〈谷歌智慧台灣計劃〉推出新聞數位共榮基金 三年擬投資3億元

Google(GOOG-US) 智慧台灣計畫今年邁入第六年，今 (8) 日進一步宣布，將持續從服務創新、經濟發展、產業共榮等三面向強化台灣數位體質，其中，今年將推出台灣新聞數位共榮基金，預計未來三年內將挹注新台幣 3 億元，協助新聞產業提升數位韌性。

Google 台灣新聞合作夥伴關係負責人陳漢隆表示，該基金將由數位經濟暨產業發展協會 (DTA) 獨立管理，針對起步、發展、成熟等三大不同營運階段的媒體提供支持，以協助新聞產業轉型發展、永續經營，並持續與台灣政府和產業夥伴溝通、合作、共創新局。

數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然則指出，目前基金計劃將有指導委員會、諮詢委員會等兩個獨立委員會，同時會邀集數位轉型、新聞內容、技術、公民團體閱聽人共同參與，針對媒體所提交方案提供建議，且待方案確認後，再由協會審定、核發經費。

陳正然說，申請對象將開放所有台灣新聞媒體申請，包含產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，根據協會目前規劃，每單位每年以申請一個計畫為原則，預計最快 2023 年 5 月就會對外開始徵件。

根據市場調查機構 Accenture 調查，科技進步改變台灣讀者、觀眾行為，對新聞產業帶來重大挑戰，從 2003-2020 年有將近 2/3 的分類廣告從傳統出版品轉移至分類廣告，而傳統報章刊物的廣告營收更是下滑 70%，不過有 81% 新聞讀者是透過網路或社群媒體獲得新聞資訊，光統計台灣八大主要新聞網站每月訪客流量就達 4 億人次。

Google 也補充，為協助台灣新聞媒體把握數位機會，2018 年即透過 Google 新聞倡議計畫 (GNI)，針對報導工具、數位技術、營運策略，提供新聞業不同的培訓課程，累計協助台灣超過 60 間媒體約 2000 名新聞工作者，並強調今年推出共榮基金後，原有新聞倡議計畫仍會持續進行。