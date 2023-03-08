盤中速報 - 光頡(3624)股價大漲至64.5元，漲幅達7.14%

光頡(3624-TW)08日09:58股價上漲4.3元，報64.5元，漲幅7.14%，成交5,510張。

光頡(3624-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。表面處理業。電子材料批發業。

近5日股價上漲4.33%，櫃買指數上漲2.56%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+937 張
  • 外資買賣超：+832 張
  • 投信買賣超：-21 張
  • 自營商買賣超：+126 張
  • 融資增減：-497 張
  • 融券增減：-189 張

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    5425

  • 20%

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    8222

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  • 10%

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