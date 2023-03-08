盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至73.9元，漲幅達7.26%

華城(1519-TW)08日09:43股價上漲5元，報73.9元，漲幅7.26%，成交15,078張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價上漲9.37%，台灣加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,847 張
- 外資買賣超：+38 張
- 投信買賣超：+1,796 張
- 自營商買賣超：+13 張
- 融資增減：+130 張
- 融券增減：-146 張
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