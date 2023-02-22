產業研究：電動車成長趨勢明確！高功率應用將帶動車用導線架平均單價走升？

電動車已於 2022 年達到一個關鍵里程碑，全球新車銷售占比首度站上 10％ 關卡，和 2021 年相比更是有將近 70％ 的成長趨勢。

數據顯示 2022 年全球電動車銷量為 780 萬輛，和 2021 年相比增長了 68%，對電動車需求最為強勁的則是中國和歐洲市場，2022 年這兩個市場的電動車銷售占比，已分別占所有新車總銷量的 19% 和 11%。

至於美國去年共計銷售了 80 萬電動車，在電動車市占率部分仍遠落後於中國和歐洲。

從整體車市來看，電動車的約 10% 市占率仍算不上多，但近年來的增長速度卻比外界預測的要快。先前國際能源署預計電動車一直要到 2030 年時，才能達到全球車輛的 7% 到 12% 市占率，但從 2022 年的增長趨勢來看，有分析師認為電動車的全球市占率於 2030 年時有機會超過 20%，本篇主要分享因汽車電子化所帶動的導線架產業。

汽車電子化也會帶動導線架的封裝需求，而導線架重點有三

1. 導線架多使用於傳統封裝：導線架主要以鐵鎳銅的合金組成，其中銅為主要的材料成本，導線架功能包括 (1) 支撐晶片，(2) 將晶片訊號傳輸到 PCB，(3) 散熱。依其晶片運用功能可分為 (1) 分離式 (單體) 元件用導線架；包括: 功率電晶體導線架、整流二極體導線架及 LED 導線架等 (2) 積體電路 (IC) 用導線架。

功率半導體元件 (Power Semiconductor Device)，主要用於電力設備的電能變換和電路控制，功率元件發展主要往耐壓、大電流、提升功率效率為主，因此多採用導線架的封裝方式，包括: TO 系列、SOP、QFN 與 QFP 等封裝；而 IC 則主要以微小化與資料處理 / 運算為發展方向，高 I/O 數的封裝包括: BGA 與先進封裝等。

2. 車用電子 / 電動車帶動傳統導線架封裝需求：受惠汽車電子化、電動車與油電混合車等趨勢，使得汽車使用 IC 與功率元件的數量增加，應用包括: 車載娛樂系統、輔助系統、安全系統、ADAS 等舒適電子設備與動力系統等，車用為近年半導體產值成長最快的應用領域，且多使用傳統封裝，同步帶動導線架需求。

而相較於傳統燃油車，電動車需要更大量的功率元件 (導線架封裝)，依據英飛凌的法說會資料顯示，一台燃油車半導體總成本為 500 美元，而一台純電動車中半導體總成本為 1000 美元，其中增加的半導體產值，主要來自於 POWER 相關。

3. 高功率應用，帶動導線架設計趨於複雜：純電動車 / 油電混合車的充電與動力系統是由一連串的高壓電路系統所組成，包括: 400V/800V 的電池，DC-DC(HV)、OBC 與 inverter 等；在高功率、高溫、震動的環境，隨之產生的散熱與可靠度要求，帶動功率導線架的加工程序變多，包括 clip、溝槽 (散熱需求)、表面粗化、電鍍等設計，使得導線架的設計難度提高，有利導線架銷售單價與毛利率提升。

而台股與導線相關的個股有 (2351-TW) 順德、(5285-TW) 界霖、(6548-TW) 長科 *、(8070-TW) 長華 *、(3653-TW) 健策、(2486-TW) 一銓等。(延伸閱讀: 車用導線架相關廠商有哪些？)



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