全體國銀1月稅前盈餘453.4億元 刷新單月新高

金管會今 (7) 日公布國銀 1 月獲利概況，全體國銀稅前盈餘 453.4 億元，創史上單月新高，年增幅近 5 成。

進一步觀察國銀獲利結構，包括國內總分行 (DBU)、國際金融業務分行 (OBU)、大陸分行、海外分行等單位獲利全數成長；其中國內總分行稅前盈餘 316.3 億元、年增 56.6%；國際金融業務單月盈餘 75.4 億元、年增 13.6%。

另外，大陸分行單月稅前盈餘 12 億元、年增幅高達 3 倍；海外分行單月盈餘也有近 50 億元入帳、年增幅近 6 成。

金管會銀行局副局長童政彰指出，國銀 1 月獲利表現比起去年同期成長近 5 成，主要受惠於美國升息帶動利差擴大，使得國銀利息收益較去年增加 56 億元；另外投資部位與手續費收益也同步增加，三大核心收入推升國銀 1 月稅前盈餘創歷年單月新高。

展望後市，童政彰認為，目前國內外預測機構對於景氣看法預測不盡相同，金管會作為監理機關，會持續關注銀行營運韌性。

在存放款部分，截至今年 1 月底本國銀行放款餘額共 36 兆 6973 億元，較去年 12 月底增加約 427 億元，主要來自於周轉金放款增加；存款部分，1 月存款餘額增加約 2421 億元，主要來自於壽險、廠商存款挹注。另外，1 月存放比降至 69.78%，跌破 7 成。



