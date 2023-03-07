〈達方法說〉董座：首季保守Q2回溫 下半年更好全年拚成長

達方 (8163-TW) 今 (7) 日召開法說，董事長蘇開建表示，第一季展望保守，主要是 IT 產業需求依舊低迷，綠能事業部分整車產品也面臨庫存去化，但第二季起營運將回升，下半年則可望優於上半年，目標全年仍力拚成長。

蘇開建表示，IT 產業庫存去化的狀況在第二季可望較明朗，下半年營收開始回升，目前鍵盤、配件等產品也積極朝向像是電競、背光等高階領域發展。元件狀況也差不多，預計下半年才會好轉，將持續布局利基型應用。

綠能事業方面，蘇開建直言，目前部份整車組裝的客戶正在調整庫存，不過，車架以及電池還會持續成長，整體來看，綠能今年雖然還會成長，但幅度不會像去年如此顯著。

蘇開建認為，部分整車客戶、通路商的庫存調整，可能要到明年中才會告一段落，但這對產業來說不是壞事。不過，達方海外布局依然積極推進，除了越南外，也規劃到歐洲的捷克設廠，生產車架、電池、電控整合等產品。

至於北越廠則以 IT 及元件為主，蘇開建表示，除了鍵盤以及相關零組件外，後續則評估把其他 IT 周邊產品，以及轉投資詠業的天線等元件類產品，前進越南生產。

蘇開建預估，今年綠能及 IT 產品比重都將落在 40-45% 之間、元件則落在 10-15% 左右。達方前 2 月營收 37.26 億元，年減 20%。