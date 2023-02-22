盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.6%報157.5元，成交246張

美食-KY(2723-TW)近5分K漲速2.6%，22日09:07報157.5元，成交246張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價下跌6.85%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲5.26%。台灣加權指數下跌0.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,550 張
- 外資買賣超：-170 張
- 投信買賣超：-964 張
- 自營商買賣超：-416 張
- 融資增減：+306 張
- 融券增減：-36 張
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+16.51%
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投組標的成分
40%
1519
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